Федеральные новости

Производство упаковки для яиц выгорело в Саратовской области

Федеральные новости 27.02.2024 20:05
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27.02.2024 20:05


В поселке Придорожный Энгельсского района Саратовской области 27 февраля произошел крупный пожар. По данным ИА «СарИнформ», здесь выгорело производство упаковки для куриных яиц.  

Сообщение о возгорании в железобетонном здании поступил в 16:25. На место выехали пять пожарных экипажей. Через два часа пожар локализовали на площади в 800 квадратных метров, – передает издание со ссылкой на региональное управление МЧС России. 

Также известно, что в ходе тушения пожара в Саратовской области сохранялась угроза взрыва – из цеха пожарные МЧС России вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом.

К 19.46 огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Причину возгорания на производстве предстоит установить специалистам. Сообщается, что никто из людей не пострадал в результате происшествия. 

Фото: МЧС России 

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