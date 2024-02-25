В Волгоградской области нашли повешенным студента колледжа

В Клетском районе Волгоградской области накануне под навесом на территории частного дома обнаружено тело пучащегося первого курса со следами механической асфиксии, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло рано утром в начале шестого. Рядом с телом была веревка. Предсмертной записки не оставил, — рассказал источник.

Известно, что подросток свел счеты с жизнью в хуторе Перелазовском. Парню было всего 17 лет. Он только поступил в Волгоградский энергетический колледж.

Фото: архив ИА «Высота 102»