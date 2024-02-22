Экономика

Помидоры с яблоками обогнали яйца по росту цен в Волгограде

Экономика 22.02.2024 10:13
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22.02.2024 10:13


Рекордсменами недели по росту цен в Волгоградской области стали свежие помидоры и яблоки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, овощи и фрукты дорожали быстрее, чем яйца, которые снова также подросли в цене.

Так, килограмм свежих помидоров за неделю подорожал в Волгограде на 4,11% - до 207,97 рубля. Яблоки - на 3,79% (92,97 руб./кг). На 2,18% - до 37,57 руб./кг. стала дороже свежая белокочанная капуста, огурцы - на 1,58% (237 руб./кг), свекла и морковь - на 1,75% и 1,15% соответственно (до 35,42 и 34,03 руб./кг.).

Цены на яйца также не стояли на месте. Рост составил 1,73% - до 119,15 руб. за десяток.

Снижение цен за неделю произошло на пшеничную муку (на 1,3%), маргарин (на 1,1%), сливочное масло (на 0,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,9%) и незначительно на другие продукты.

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