Иноагенты останутся без заработка в России





Сегодня, 20 февраля, депутаты Государственной думы в первом чтении приняли поправки в законодательство, которыми в России предлагается ввести запрет для иностранных агентов на распространение рекламы граждан и отечественных компаний независимо от форм собственности. По сообщению пресс-службы ГД, авторами законопроекта выступили 395 депутатов.

По словам спикера ГД, и сами иноагенты не смогут размещать свою рекламу на сторонних ресурсах.

– Решение коснется любых платформ – сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Только в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов, – написал в своем Telegram-канале Володин. – Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан.

Закон, подчеркнул спикер ГД, остановит данную практику.

– За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы, – уточнил он.