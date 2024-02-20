Федеральные новости

Иноагенты останутся без заработка в России

Федеральные новости 20.02.2024 13:50
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20.02.2024 13:50


Сегодня, 20 февраля, депутаты Государственной думы в первом чтении приняли поправки в законодательство, которыми в России предлагается ввести запрет для иностранных агентов на распространение рекламы граждан и  отечественных компаний независимо от форм собственности. По сообщению пресс-службы ГД, авторами законопроекта выступили 395 депутатов. 

По словам спикера ГД, и сами иноагенты не смогут размещать свою рекламу на сторонних ресурсах. 

Решение коснется любых платформ – сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Только в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов, – написал в своем Telegram-канале Володин. – Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. 

Закон, подчеркнул спикер ГД,  остановит данную практику. 

За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы, – уточнил он. 

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