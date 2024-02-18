В Волгоградской области во вскрытой квартире нашли полусгнивший труп

В Котово Волгоградской области накануне жители пятиэтажки по улице Губкина, 4 сделали страшную находку, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— В одной из квартир нашли полусгнившее тело 62-летнего мужчины, — уточнил источник. — Забили тревогу соседи, которых насторожил неприятный запах в подъезде, который никак не выветривался. Дверь пришлось вскрывать.

Известно, что скончавшийся был хозяином квартиры. На трупе не обнаружили следов, указывающих на криминальный характер смерти.

Напомним, в поселке Городище в одной из квартир пятиэтажки по улице Чуйкова, 1а обнаружен труп молодой девушки. Хозяина квартиры увезли на скорой с отравлением неизвестным веществом.

Фото: архив ИА «Высота 102»