Происшествия

В Волгограде пенсионер едва не сгорел из-за упавшей свечи

Происшествия 18.02.2024 20:31
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18.02.2024 20:31


Стали известны подробности пожара в жилом доме в Дзержинском районе Волгограда по улице Михаила Паникахи, 2а, сообщает V102.RU. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, горела квартира на 3-м этаже панельного дома. 

— Причиной пожара стала свеча, которая упала на вещи, которые тут же вспыхнули, — пояснил собственный источник информагентства. — В тот вечер из «панельки» эвакуировали семь человек. 

Известно, что в квартире живет 68-летний пенсионер. К счастью, мужчина не пострадал.    

Напомним, сигнал о пожаре в Дзержинском районе Волгограда в жилом доме на улице Паникахи поступил 17 февраля около шести вечера. Пламя тушили в течение получаса.  

Скриншот: видео ЧП Волгоград / t.me

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