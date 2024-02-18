В Волгограде пенсионер едва не сгорел из-за упавшей свечи

Стали известны подробности пожара в жилом доме в Дзержинском районе Волгограда по улице Михаила Паникахи, 2а, сообщает V102.RU. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, горела квартира на 3-м этаже панельного дома.

— Причиной пожара стала свеча, которая упала на вещи, которые тут же вспыхнули, — пояснил собственный источник информагентства. — В тот вечер из «панельки» эвакуировали семь человек.

Известно, что в квартире живет 68-летний пенсионер. К счастью, мужчина не пострадал.

Напомним, сигнал о пожаре в Дзержинском районе Волгограда в жилом доме на улице Паникахи поступил 17 февраля около шести вечера. Пламя тушили в течение получаса.

Скриншот: видео ЧП Волгоград / t.me

