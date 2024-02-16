«Ротор» в Турции минимально обыграл «Калугу»





Волгоградский «Ротор» накануне, 15 февраля, в ходе предсезонной подготовки в очередном товарищеском матче обыграл «Калугу» со счетом 2:1, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» накануне, 15 февраля, в ходе предсезонной подготовки в очередном товарищеском матче обыграл «Калугу» со счетом 2:1, сообщает V102.RU.

Сине-голубые постепенно приближаются к завершению сборов в Турции, финальный день которых намечен на 20 февраля. У главного тренера Сергея Попкова остается все меньше времени для нахождения оптимального состава и подходящей тактической схемы под чемпионат Второй лиги, который в группе «Золото» начнется для команды уже 3 марта домашним матчем с «Уфой». Проверить наработанные связки волгоградцам предстояло против участника «серебряной» группы — «Калуги». Соперников возглавляет волгоградский специалист Михаил Белов, долгое время в 90-х годах выступавший за местные коллективы.В первой половине матча соперникам так и не удалось открыть счет. На 19-й минуте встречи открыть счет мог форвард калужан Дмитрий Каменщиков, который после подачи с фланга опасно пробил головой. Мяч прилетел в перекладину. В концовке тайма хорошая возможность отличиться была у волгоградских футболистов. Илья Сафронов исполнил штрафной. Мяч в результате подачи прилетел на Алексея Шумских. Защитник нанес неприятный удар для оппонентов. Голкипер «Калуги» Артем Герасимов в прыжке вытащил мяч из угла и спас команду от пропущенного гола.Герасимов снова стал героем эпизода. Вратарь волгоградцев Никита Чагров рукой переправил игровой снаряд на чужую половину поля. Даниил Арсентьев убежал в отрыв, но на выходе идеально сыграл Артем и выбил мяч. На подборе первым оказался Юрий Завезен. Полузащитник «Ротора» пытался перекинуть голкипера, однако Герасимов в очередной раз совершил эффектное спасение и не позволил соперникам забить. На перерыв клубы так и ушли, не открыв счет.Однако уже на старте второй половины нападающий сине-голубых Руслан Болов, находящийся на просмотре, замкнул прострел Филиппа Дворецкова и вывел «Ротор» вперед. На 61-й минуте Илья Сафронов мог удваивать счет. Снова надежно действовал на последнем рубеже Артем Герасимов. Вскоре «Калуга» сравняла. Поразил цель их футболист с дальней дистанции. Но волгоградцам все-таки удалось выйти вперед. На 78-й минуте Ризван Ахмедханов ворвался в чужую штрафную и заработал на себе пенальти в результате нарушения правил. Сам же пострадавший полузащитник «Ротора» его и реализовал, сделав счет 2:1. В конце встречи «Калуга» имела шанс уйти от поражения после углового, но подопечные Михаила Белова в конечном итоге не завершили голом свою комбинацию и поединок так и закончился — минимальной победой сине-голубых.Заключительный матч на сборах «Ротор» проведет 19 февраля с командой из Премьер-лиги — калининградской «Балтикой». Эта игра пройдет в необычном формате — три тайма по 45 минут.