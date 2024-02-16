Спорт

«Ротор» в Турции минимально обыграл «Калугу»

Спорт 16.02.2024 07:48
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16.02.2024 07:48


Волгоградский «Ротор» накануне, 15 февраля, в ходе предсезонной подготовки  в очередном товарищеском матче обыграл «Калугу»  со счетом 2:1, сообщает V102.RU.
Сине-голубые постепенно приближаются к завершению сборов в Турции, финальный день которых намечен на 20 февраля. У главного тренера Сергея Попкова остается все меньше времени для нахождения оптимального состава и подходящей тактической схемы под чемпионат Второй лиги, который в группе «Золото» начнется для команды уже 3 марта домашним матчем с «Уфой». Проверить наработанные связки  волгоградцам предстояло против участника «серебряной» группы — «Калуги». Соперников возглавляет волгоградский специалист Михаил Белов, долгое время  в 90-х годах выступавший за местные коллективы.
В первой половине матча соперникам так и не удалось открыть счет. На 19-й минуте встречи открыть счет мог форвард калужан Дмитрий Каменщиков, который после подачи с фланга опасно пробил головой. Мяч прилетел в перекладину. В концовке тайма хорошая возможность отличиться была у волгоградских футболистов. Илья Сафронов исполнил штрафной. Мяч  в результате подачи прилетел на Алексея Шумских. Защитник нанес неприятный удар для оппонентов.  Голкипер «Калуги» Артем Герасимов в прыжке вытащил мяч из угла и спас команду от пропущенного гола.
Герасимов снова стал героем эпизода. Вратарь волгоградцев Никита Чагров рукой переправил игровой снаряд на чужую половину поля. Даниил Арсентьев убежал в отрыв, но на выходе идеально сыграл Артем и выбил мяч. На подборе первым оказался Юрий Завезен. Полузащитник «Ротора» пытался перекинуть голкипера, однако Герасимов в очередной раз совершил эффектное спасение и не позволил соперникам забить.  На перерыв клубы так и ушли, не открыв счет.
Однако уже на старте второй половины нападающий сине-голубых Руслан Болов, находящийся на просмотре, замкнул прострел  Филиппа Дворецкова и вывел «Ротор» вперед. На 61-й минуте Илья Сафронов мог удваивать счет.  Снова надежно действовал на последнем рубеже Артем Герасимов. Вскоре «Калуга» сравняла. Поразил цель их футболист с дальней дистанции. Но волгоградцам все-таки удалось выйти вперед. На 78-й минуте Ризван Ахмедханов ворвался в чужую штрафную и заработал на себе пенальти в результате нарушения правил. Сам же пострадавший полузащитник «Ротора» его и реализовал, сделав счет 2:1. В конце встречи «Калуга» имела шанс уйти от поражения после углового, но подопечные Михаила Белова в конечном итоге не завершили  голом свою  комбинацию и поединок так и закончился — минимальной победой сине-голубых.
Заключительный матч на сборах «Ротор» проведет 19 февраля с командой из Премьер-лиги — калининградской «Балтикой».  Эта игра пройдет в необычном формате — три тайма по 45 минут.
Спортивный  обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com

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