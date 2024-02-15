15 человек и маленькую собачку спасли из горящего дома в Волгограде





Пожарные эвакуировали из жилого дома в Волгограде, где произошло возгорание, 15 человек и одного йоркширского терьера, передает V102.RU. Трогательное видео спасения ГУ МЧС России по региону опубликовало сегодня, 15 февраля, тогда как пожар произошел два дня назад.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме, расположенном в Краснооктябрьском районе Волгограда, поступило на пульт оперативного дежурного в 13.06. В трехкомнатной квартире горели домашние вещи на площади 15 кв.м.

Из-за сильного задымления стали эвакуировать жителей. На улицу вывели 15 человек.





За 19 минут пожар потушили, а уже потом в одной из квартир спасатель увидел маленькую собачку. Она была жива, но сильно напугана. Пожарный вынес ее на улицу и передал хозяину.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На пожаре никто не пострадал.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области