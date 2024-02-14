Экономика

В Волгограде зафиксировали рост интереса горожан к вкладам в юанях

Экономика 14.02.2024 09:18
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14.02.2024 09:18


В России растет интерес к китайской валюте. Более 32 тысяч вкладов в юанях по итогам 2023 года открыли физлица в банке ВТБ. Общий объём портфеля средств превысил 12,6 млрд юаней, увеличившись почти вдвое за год. В результате юань занял 25% в валютных сбережениях и стал второй популярной иностранной валютой, потеснив евро.
По данным банка, чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Жители Волгограда в прошлом году открыли свыше 290 таких вкладов.

В основном китайская валюта для диверсификации средств пользуется популярностью у мужчин, на которых по итогам прошлого года пришлось 68% от общего количества открытых вкладов в юанях. Средний «чек» среди клиентов массовой розницы составил 12 тысяч единиц китайской валюты, увеличившись на 3 тысячи за год. При этом размещать средства предпочитают на срок от трех месяцев до полугода.
- В условиях значительно выросших ставок по рублевым депозитам, которые с конца прошлого года держатся на «пиковых» значениях, основной спрос российских вкладчиков сейчас сосредоточен на инструментах в национальной валюте. В то же время многие клиенты для диверсификации накоплений используют юань. На фоне достаточно высокого интереса к китайской валюте как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что уже к концу следующего года наши клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

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