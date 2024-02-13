Волгоградский полицейский спас покупателя в супермаркетете

Волгоградский полицейский пришел на помощь человеку, которого настиг приступ в одном из супермаркетов. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, о поступке стража порядка в главке узнали после обращения со словами благодарности от очевидца происшествия.



Инцидент произошел в январе этого года в торговом зале одного из магазинов в Волгограде: покупателю стало плохо – он упал на пол в судорогах. Сотрудник полиции Павел Ананьев, на глазах которого это произошло, бросился к нему, перевернул на бок и прижал его голову к полу, чтобы он не разбил ее во время приступа. И так удерживал мужчину, пока не прошли судороги. К этому времени приехали медики, которых вызвали сотрудники магазина.

– Прибывшие медики осмотрели пострадавшего и решили, что он нуждается в срочной госпитализации. Страж правопорядка помог погрузить больного на носилки и транспортировать его в салон медицинского автомобиля, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обратившийся в главк очевидец происшествия выразил глубокую признательность полицейскому за внимательность, умение четко и слаженно действовать в критической ситуации и стремление прийти на помощь попавшим в беду людям.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области