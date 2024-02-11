Три человека из BMW и грузовой «ГАЗели» пострадали в ДТП в Волгограде

Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло утром 11 февраля в Советском районе Волгограда, сообщает V102.RU. По данным ГБУЗ «КССМП», медицинская помощь понадобилась трем мужчинам – двум водителям и пассажиру.
По предварительным данным, на улице Электролесовская столкнулись BMW и грузовая «ГАЗель». Бригада скорой помощи выехала на место происшествия в 7 утра.
- Пострадавшим - водителю BMW 2000 г.р., пассажиру 1996 г.р. и водителю газели 1973 г.р. была оказана помощь на месте. От госпитализации мужчины отказались, - сообщили медики.
Фото: ГБУЗ «КССМП»