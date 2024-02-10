Экология

Ждут выше нормы: волгоградский гидроузел готовят к большой воде

Экология 10.02.2024 13:57
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10.02.2024 13:57


Росводресурсы продлили предыдущий режим работы Волгоградского гидроузла.  В соответствии с указаниями Росводресурсов сбросные расходы Волжской ГЭС в среднем за период с 11 февраля по 10 марта 2024 г. составят 4900-5000 м³/с при минимальных суточных расходах 4800 м³/с, сообщает V102.RU со ссылкой на Волжскую ГЭС.
Между тем, в Росводресурсах накануне обсудили возможные сценарии прохождения паводка, который ожидается полноводным.
До конца зимы гидроузлы Верхней Волги продолжат работать с повышенными расходами, что поможет быстрее достичь отметки, необходимой для безопасного пропуска весеннего паводка, пояснили в ведомстве. При этом, задержать воду в каскаде смогут водохранилища нижней части реки. Их свободная ёмкость сейчас позволяет принять увеличенный приток.
По данным Росгидромета, в январе в водохранилища на Волге и Каме поступило 9,7 км3 воды, это 124% нормы. Прогнозируется, что в феврале приток составит от 7,1 до 9,5 км3, что также превышает норму. Одной из причин увеличения могут стать интенсивные осадки, которые пройдут на каскаде.
Для контроля меняющейся ситуации в Росводресурсах следующую корректировку сбросов запланировали на конец февраля.


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