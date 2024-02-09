Волгоградские самбисты 10 февраля устроят двухчасовое шоу в ТРК «Мармелад»





Масштабные показательные выступления по самбо, посвященные 81-й годовщине Победы в Сталинградской битве и дню защитника Отечества пройдут 10 февраля в Волгограде на территории торгово-развлекательного «Мармелад». По информации Волгоградской областной спортивной федерации самбо, в программе мероприятия: спортивное самбо, боевое самбо, проект «Самбо в школу».

Спортивный раздел будет традиционно представлен мастером спорта России по самбо Рустамом Халлыевым, раздел «Самбо в школу» – учителем физической культуры Александрой Горбуновой и тренером Антоном Романовским из СК «Ратник». Раздел боевого самбо будет представлен СК «Придонье» Сергеем Олейником. Комментировать происходящее на ковре и вести мероприятие будет исполнительный директор ОО «ВОСФС» Игорь Ларюхин.

– Во время выступления наших самбистов на большом экране зрители смогут увидеть соревнования и мероприятия, которые ранее проводила в Волгоградской области наша федерация самбо. Ну а на ковре расположенном в центральном атриуме ТРК «Мармелад» юные спортсмены покажут всю красоту спортивного и боевого разделов самбо, – говорят организаторы. – Всех жителей и гостей города-героя Волгограда мы приглашаем прийти и посмотреть на яркую, мощную и красивую борьбу. Таких различных техник борьбы вы не увидите нигде. Все это наш отечественный вид спорта — самбо!

Начало шоу с участием волгоградских самбистов запланировано 10 февраля в центральном атриуме ТРК «Мармелад» на 14-00. Выступления будут проходить до 16-00. Вход свободный.

Фото: областная федерация самбо