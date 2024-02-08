Происшествия

Ушедшего на дачу 5 февраля волгоградца нашли мертвым в СНТ

Происшествия 08.02.2024 13:16
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08.02.2024 13:16


В Светлоярском районе Волгоградской области накануне нашли труп пропавшего 5 февраля пенсионера Владимира Колоскова. Как стало известно V102.RU от собственного источника, тело 77-летнего мужчины обнаружили на дачах в СНТ «Химик» у дома № 38 по улице Айвовой. 

По информации собственного источника, смерть мужчины носила естественный характер. Никаких сторонних повреждений на трупе пожилого мужчины не зафиксировано.    

Ранее ориентировку на волгоградца публиковал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Бесследно исчезнувший пенсионер был одет в бежевую куртку, штаны черного цвета и черные ботинки, на голове была коричневая кепка. Известно, что заявление в полицию подано родственниками 6 февраля. С их слов, дедушка отправился на дачу и пропал. 

Напомним, в Котовском районе Волгоградской области продолжаются поиски Александра Нааба, исчезнувшего в августе 2023 года. К розыску привлечены МВД и СК.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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