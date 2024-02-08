Арбитражный суд Волгоградской области обязал индивидуального предпринимателя, который сбросил отходы от разобранного гаража в поле, возместить нанесенный вред почве в сумме 370 тысяч 500 рублей. Об этом V102.RU сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Природоохранное ведомство обратилось в суд после того, как предприниматель отказался выплачивать ущерб в добровольном порядке.

В ходе проверки было установлено, что в сентябре 2022 года автомобиль марки КАМАЗ осуществил прием отходов от разборки здания гаража, расположенного в рабочем поселке Средняя Ахтуба, вывез их за пределы населенного пункта и сбросил на почву. Выявлено, что собственником вышеуказанного транспортного средства является ИП Балашов Д.С.





Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ ( Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов). Нарушителю вынесли наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Кроме того, был произведен расчет размера вреда, причиненного почвам. Решение арбитражного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям