Под Волгоградом школьница перепутала конфеты с крысиным ядом. Девочка в больнице

В Михайловке Волгоградской области девятиклассницу забрали в больницу с сильнейшим отравлением. Как стало известно V102.RU от собственного источника, девочка по ошибке приняла пестицид.

— Подростка накануне экстренно доставили в Михайловскую ЦРБ. Врачам удалось нормализовать состояние пострадавшей, — уточнил источник.

Известно, что школьница по невнимательности перепутала яд с конфетами. Девочку-подростка воспитывает 39-летняя мать.

Напомним, что в Волгоградской области двухлетний ребенок проглотил моющее средство для посуды. Малыш нашел в доме оставленную без присмотра емкость.

Фото: архив ИА «Высота 102»

