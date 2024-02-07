Происшествия

Под Волгоградом школьница перепутала конфеты с крысиным ядом. Девочка в больнице

Происшествия 07.02.2024 17:39
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07.02.2024 17:39


В Михайловке Волгоградской области девятиклассницу забрали в больницу с сильнейшим отравлением. Как стало известно V102.RU от собственного источника, девочка по ошибке приняла пестицид. 

— Подростка накануне экстренно доставили в Михайловскую ЦРБ. Врачам удалось нормализовать состояние пострадавшей, — уточнил источник. 

Известно, что школьница по невнимательности перепутала яд с конфетами. Девочку-подростка воспитывает 39-летняя мать.         

Напомним, что в Волгоградской области двухлетний ребенок проглотил моющее средство для посуды. Малыш нашел в доме оставленную без присмотра емкость.    

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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