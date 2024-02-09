



Разрушенные трибуны стадиона, разбитое футбольное поле, фундамент, оставшийся от кафе, и круглая площадка от демонтированного колеса обозрения – это все, что напоминает сегодня жителям Волгограда о когда-то популярном парке «Дружба» в Кировском районе. В таком состоянии данная территория в Бекетовке находится последние несколько десятков лет. И, как сообщает ИА «Высота 102», со временем воспоминания о том, что когда-то здесь было обширное пространство для отдыха, стали постепенно стираться из памяти горожан. А если кто и помнит об этом не по рассказам, так это в основном волгоградцы старшего поколения. Но и они уже убеждены сегодня в том, что заброшенный парк требует развития.





Напомним, что парк «Дружба» в Кировском районе Волгограда был заложен в 60-х годах прошлого столетия рабочими предприятия «Химпром». На протяжении многих лет здесь располагались аттракционы, а на стадионе проводили футбольные матчи.

Однако, вспоминают старожилы, уже в 80-х годах постепенно парк стал приходить в упадок. Так, к примеру, вспоминает местный житель Аркадий Григоренко, к 1985 году в «Дружбе» перестало работать колесо обозрения. Год за годом территория хирела и окончательно на ней поставили крест, по сути, после того, как в городе стартовал необратимый, но масштабный процесс – развития жилой застройки вдоль Второй продольной магистрали.

– «Дружба» пользовалась колоссальной популярностью в те времена, когда жители южных районов передвигались из района в район на электричках. По сути, железнодорожная артерия питала парк. Куда еще было идти людям, когда сходили на станции в Кировском? Либо в парк, либо к жилым домам, – вспоминает Аркадий. – Когда же в Волгограде стали развивать автобусное сообщение между районами, взгляды волгоградцев переключились вглубь территорий, а жилой массив стал разрастаться вдоль Второй продольной. Горожане осваивали новые места и все реже стали заглядывать в «Дружбу».

После ликвидации «Химпрома» жители Кировского были вынуждены признать, что «Дружбу» уже вряд ли что-то спасет. Так оно, по сути, и случилось. Годы шли – и парк превращался в пристанище для бомжей, отталкивая от себя добропорядочных горожан. И как бы ни желали волгоградцы возрождения «Дружбы» в былом виде, в большинстве они сегодня все-таки признают: такой сценарий маловероятен. Хотя бы потому, что бывший парк находится на отшибе, а транспортная его доступность по-прежнему не развита.

– В принципе, конечно, сам парк этот неудобно стоит, – говорят жители Кировского. – До него и ездить – транспорта сейчас не очень много.

Впрочем, признают кировчане, в этом и нет необходимости.





Как говорит вице-спикер Волгоградской городской думы, депутат по Кировскому району Дмитрий Дильман, территория бывшего парка, кроме прочего, с годами стала превращаться еще и в место для несанкционированного сброса отходов. В этом, собственно, могли убедить и корреспонденты «Высоты 102» во время поездки в Кировский район на этой неделе.

– Ко мне как депутату по Кировскому району часто обращаются жители с вопросами о дальнейшей судьбе территории, которую когда-то занимал парк «Дружба». К сожалению, в 80-х и 90-х парк пришел в запустение. Сейчас там в основном старые высохшие деревья, сухостой и руины парковых построек – стадиона, колеса обозрения, входной колонны, – говорит Дильман. – Нерадивые граждане свозят туда машинами мусор, который хулиганы затем поджигают. В результате вид у всего этого неприглядный. И гулять там не рискнешь даже днем.





Решать проблему этой заброшенной территории, безусловно, необходимо, – признает вице-спикер Волгоградской городской думы. Но как? Ссылаясь на жителей района, Дмитрий Дильман утверждает – горожане заинтересованы в комплексных решениях по бывшему парку.

– Как считают жители, это должно быть комплексным решением, с единым подходом к развитию всего общественного пространства. Чтобы эта территория стала комфортной и безопасной, приобрела жилой вид, появились новые дороги и спуск к берегу Волги, – говорит Дильман.

Здесь стоит отметить, что до сих пор администрация Волгограда не выдвигала каких-либо идей возможного развития территории. Огромное по своей площади пространство коротает век без перспектив и планов. Впрочем, в том, что здесь когда-то что-то изменится, сомневаются даже эксперты. Ведь главный вопрос – кому это надо? Денег у муниципалитета на это наверняка нет, а стороннего инвестора еще надо найти и «зацепить» идеей.

– Когда губернатор открывал Нулевую продольную, он сказал интересную фразу: Волгоград возвращается к Волге. У нас же, жителей Кировского района, все наоборот – от Волги мы отвернулись уже много лет назад и никак к ней не вернемся. Сплошной сухой камыш и обрыв над рекой, упав с которого можно сломать себе шею, – резюмирует житель южного района Аркадий.