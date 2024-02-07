Под Волгоградом глава поселения лишилась работы из-за ЧП на качелях





Нехаевский районный суд Волгоградской области вынес приговор главе Динамовского сельского поселения Наталье Волковой за халатность, которая привела к травмированию детей. Как сообщает ИА «Высота 102», Наталья Волкова осуждена на год условно. Кроме того, она не имеет права занимать должности, связанные с распорядительными функциями, в органах государственной и местной власти сроком на год.

Напомним, в мае прошлого года на территории поселка Динамо произошел несчастный случай: четыре ребенка – две 11-летние, 9-летняя и 10-летняя девочки – пострадали в результате обрушения детских качелей. 10-летняя девочка получила наиболее тяжелые травмы, в том числе компрессионный перелом грудного позвонка, в связи с чем ребенку потребовалась длительная реабилитация.

Как выяснилось по итогам разбирательств, качели установили в поселении еще в 2013 году, но их обслуживание и ремонт не проводились. Администрация поселения не следила за безопасностью аттракциона. В итоге следователи пришли к выводу о том, что несчастный случай с детьми стал следствием износа качелей и разрушения сварочного шва крепления конструкции.

Решение суда в отношении Натальи Волковой пока не вступило в законную силу.