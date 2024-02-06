Происшествия 06.02.2024 10:21
0
06.02.2024 10:21
В Новоаннинском районе иномарка врезалась в грузовик – пострадал один человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в 20-30 ч. на 711 км автодороги Р-22 «Каспий». Chevrolet под управлением 64-летнего мужчины столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого находился 25-летний водитель.
Несмотря на то, что легковушка оказалась буквально раздавленной, водитель остался жив и даже не получил травм. Однако 44-летняя пассажирка иномарки доставлена в медучреждение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде нашли тело пропавшего 5 января пенсионера06.02.2024 10:46
Происшествия 06.02.2024 10:46
В поселке Волгоградской области уничтожили фрагмент беспилотника05.02.2024 20:28
Происшествия 05.02.2024 20:28
Пытался выпрыгнуть: под Волгоградом «ГАЗель» протаранила самосвал05.02.2024 17:05
Происшествия 05.02.2024 17:05
Привлечены МВД и СК: в Волгоградской области с августа ищут пропавшего мужчину05.02.2024 13:23
Происшествия 05.02.2024 13:23
В Волгоградской области сын забил до смерти престарелую мать04.02.2024 19:57
Происшествия 04.02.2024 19:57
В Волгограде дочь и мать отравились угарным газом от неисправной колонки04.02.2024 11:19
Происшествия 04.02.2024 11:19
В Камышине женщина ночью сорвалась с балкона и разбилась насмерть04.02.2024 10:33
Происшествия 04.02.2024 10:33
В Волгоградской области черная Granta влетела в дерево, есть погибший: видео04.02.2024 10:16
Происшествия 04.02.2024 10:16
В Волгоградской области нашли труп готовившегося к выходу из колонии зека04.02.2024 08:50
Происшествия 04.02.2024 08:50
Полиция задержала водителя-беспредельщика под Волгоградом03.02.2024 15:21
Происшествия 03.02.2024 15:21
В Сети появилось видео атаки БПЛА на нефтезавод в Волгограде03.02.2024 10:30
Происшествия 03.02.2024 10:30
Все отменяется. Фура снесла вход в секцию дзюдо и самбо в Волгограде03.02.2024 09:41
Происшествия 03.02.2024 09:41
Пожар на НПЗ в Волгограде потушили за три часа03.02.2024 08:08
Происшествия 03.02.2024 08:08
Бочаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ в Волгограде03.02.2024 07:55
Происшествия 03.02.2024 07:55
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод03.02.2024 06:53
Происшествия 03.02.2024 06:53