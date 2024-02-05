Закредитованность волгоградцев в 2023 году выросла в 1,5 раза

- В 2023 году мы наблюдали рост объемов розничного кредитования после снижения годом ранее. Высокий спрос на ипотеку по-прежнему поддерживался льготными госпрограммами кредитования, несмотря на ужесточение условий их выдачи. Пик предоставления заемных средств по этим программам пришелся на вторую половину года – люди стремились поскорее купить жилье, ожидая ухудшения условий кредитования, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
Экономика 05.02.2024 14:48
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05.02.2024 14:48
Жители Волгоградской области в 2023 году оформили кредитов на 329,4 миллиарда рублей. Это – на 46,5% больше, чем в 2022 году. Об этом рассказали V102.RU в волгоградском отделении Центробанка РФ. В целом по России закредитованность граждан выросла на 42,9%.
В структуре кредитов 242,7 миллиардов занимают потребительские займы, еще 86,8 млрд рублей – ипотечные.
- В 2023 году мы наблюдали рост объемов розничного кредитования после снижения годом ранее. Высокий спрос на ипотеку по-прежнему поддерживался льготными госпрограммами кредитования, несмотря на ужесточение условий их выдачи. Пик предоставления заемных средств по этим программам пришелся на вторую половину года – люди стремились поскорее купить жилье, ожидая ухудшения условий кредитования, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
- В 2023 году мы наблюдали рост объемов розничного кредитования после снижения годом ранее. Высокий спрос на ипотеку по-прежнему поддерживался льготными госпрограммами кредитования, несмотря на ужесточение условий их выдачи. Пик предоставления заемных средств по этим программам пришелся на вторую половину года – люди стремились поскорее купить жилье, ожидая ухудшения условий кредитования, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
Розничный кредитный портфель в регионе вырос на 21,7%, до 397,1 млрд рублей на 1 января текущего года. В основном прирост пришелся на ипотеку – портфель по ней увеличился за год почти на 30% – с 148,6 до 193 млрд рублей. Потребительские кредиты росли меньшими темпами (на 14,9%) и по итогам года достигли 204,1 млрд рублей.
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