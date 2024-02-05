«Динамо-Синара» 5 февраля примет клуб из Майкопа

Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 5 февраля, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна встретятся с АГУ- «Адыиф» из Майкопа в первом туре второй части предварительного этапа Суперлиги. Начало поединка - в 18-30 ч. Прямая трансляция на телеканале «Волгоград-1» и на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
Бело-голубые завершили первую часть чемпионата на седьмом месте. Подопечные Олега Кулешова в 22 играх набрали 21 очко, выиграли 10 раз, уступили в 11 поединках и один раз свели поединок вничью. Даже три победы в четырех последних матчах в Суперлиге не помогли волгоградской команде попасть в лидирующую шестерку коллективов, которые уже обеспечили себе место в плей-офф. Теперь у «Динамо» стоит задача занять первые две позиции в своей подгруппе для выхода в решающую стадию сражений за призовые места.
1 февраля команда «Динамо-Синара» в полном составе почтила память защитников города-героя в преддверии 81-ой годовщины победы в Сталинградской битве. Игроки и персонал возложили цветы к памятнику Сталинградским чекистам, бойцам 10-й дивизии НКВД и милиционерам Сталинграда – защитникам города в 1942-1943 годах. Также в церемонии принял участие председатель Волгоградской областной организации Общества «Динамо» – генерал-лейтенант Александр Ларин.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com