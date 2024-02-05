Спорт

«Динамо-Синара» 5 февраля примет клуб из Майкопа

Спорт 05.02.2024 15:09
0
05.02.2024 15:09


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 5 февраля, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна встретятся с АГУ- «Адыиф» из Майкопа в первом туре второй части предварительного этапа Суперлиги. Начало поединка -  в 18-30 ч. Прямая трансляция на телеканале «Волгоград-1» и на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые завершили первую часть чемпионата на седьмом месте. Подопечные Олега Кулешова в 22 играх набрали 21 очко,  выиграли 10 раз, уступили в 11 поединках и один раз свели поединок вничью. Даже три победы в четырех последних матчах в Суперлиге не помогли волгоградской команде попасть в лидирующую шестерку коллективов, которые уже обеспечили себе место в плей-офф. Теперь у «Динамо» стоит задача занять первые две позиции в своей подгруппе для выхода в решающую стадию сражений за призовые места.


Продолжать борьбу в чемпионате «Синара» будет в хорошем настроении. Напомним, в 1/4 финала Кубка России бело-голубые по сумме двух встреч прошли «Астраханочку», занявшую четвертую строчку на предварительном этапе чемпионата, выиграв дома со счетом 31:24 и уступив на выезде — 27:30. Разница мячей в пользу волгоградских гандболисток позволила им обеспечить проход в «Финал четырех» турнира, который пройдет с 6 по 7 апреля.
 
1 февраля команда «Динамо-Синара» в полном составе почтила память защитников города-героя в преддверии 81-ой годовщины победы в Сталинградской битве. Игроки и персонал возложили цветы  к памятнику Сталинградским чекистам, бойцам 10-й дивизии НКВД и милиционерам Сталинграда – защитникам города в 1942-1943 годах. Также в церемонии принял участие председатель Волгоградской областной организации Общества «Динамо» – генерал-лейтенант Александр Ларин.
 

АГУ- «Адыиф» за 22 тура одержал всего три победы, потерпел 17 поражений и дважды сыграл вничью. Гандболистки из Майкопа заработали восемь очков и заняли десятое место на первом предварительном этапе. В нынешнем сезоне «Синара» сыграла вничью с коллективом из Адыгеи на выезде — 20:20. В ответной встрече в Волгограде хозяйки убедительно выиграли — 33:22.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.02.2024 13:56
Спорт 05.02.2024 13:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2024 20:40
Спорт 04.02.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2024 13:21
Спорт 04.02.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.02.2024 21:24
Спорт 03.02.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.02.2024 08:22
Спорт 02.02.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2024 21:44
Спорт 30.01.2024 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.01.2024 08:11
Спорт 29.01.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2024 19:10
Спорт 28.01.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2024 15:03
Спорт 28.01.2024 15:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2024 20:59
Спорт 27.01.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2024 17:54
Спорт 26.01.2024 17:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2024 08:27
Спорт 26.01.2024 08:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2024 18:54
Спорт 25.01.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2024 09:02
Спорт 25.01.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2024 08:14
Спорт 25.01.2024 08:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:29
Поддержка будущего: ЕвроХим-ВолгаКалий платит студентам за хорошую учебуСмотреть фотографии
16:29
Заказчик поджога машины главы ОГИБДД идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Волгоградская облдума заплатит за «просветление» 800 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:09
«Динамо-Синара» 5 февраля примет клуб из МайкопаСмотреть фотографии
14:48
Закредитованность волгоградцев в 2023 году выросла в 1,5 разаСмотреть фотографии
14:46
ВККС рекомендовала Романова на должность председателя 11-го ААС в СамареСмотреть фотографии
13:56
«Ротор» за месяц до матча с «Уфой» открыл продажу билетовСмотреть фотографии
13:23
Привлечены МВД и СК: в Волгоградской области с августа ищут пропавшего мужчинуСмотреть фотографии
13:10
Волгоградца осудят за интимные фото бывшей девушки в интернетеСмотреть фотографии
13:05
На Волгоград 6 февраля обрушится снежный штормСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде со второй попытки начнут суд над экс-чиновником ЗемцовымСмотреть фотографии
12:34
Председатель арбитражного суда в Волгоградской области нацелился на СамаруСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде электропогрузчик переехал рабочего. Винят в этом инженераСмотреть фотографии
11:29
Предприниматель в Волжском попал под следствие из-за безакцизных сигаретСмотреть фотографии
11:08
Бочаров начал готовить регион к весеннему половодьюСмотреть фотографии
10:50
Волгоградские предприятия вошли в число лидеров всероссийского рейтинга ответственного бизнесаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцев зовут на съемки кино о спорте и спортсменахСмотреть фотографии
09:13
Волжская компания попала в топ-50 лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
08:47
Волгоградцы увеличили банковские накопления до 185 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:18
У 15 волгоградцев заподозрили рак в ходе акции открытых дверейСмотреть фотографии
21:11
«Загрызли четырех овечек»: на ферму в Волгоградской области напали волкиСмотреть фотографии
20:40
Волгоградские ватерполистки дважды проиграли в КиришахСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области сын забил до смерти престарелую матьСмотреть фотографии
19:27
Все взрывалось и горело: под Волгоградом показали сцены Сталинградской битвыСмотреть фотографии
18:47
Мобильные медики в Волгоградской области помогли более тысячи путешественникамСмотреть фотографии
16:46
Волгоградцам предложили охранять мусор, чтобы меньше платитьСмотреть фотографии
15:37
Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в ЛисичанскеСмотреть фотографии
15:08
Давший показания из тюрьмы на Музраева бизнесмен Брудный оказался на свободеСмотреть фотографии
14:00
Глава СКР Бастрыкин взял на карандаш криминальную УК из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:40
Кадровый голод затмит все нюансы: к чему приведёт закон о запрете увольнения родителей-одиночекСмотреть фотографии
 