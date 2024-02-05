«Динамо-Синара» 5 февраля примет клуб из Майкопа













Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 5 февраля, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна встретятся с АГУ- «Адыиф» из Майкопа в первом туре второй части предварительного этапа Суперлиги. Начало поединка - в 18-30 ч. Прямая трансляция на телеканале «Волгоград-1» и на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.Бело-голубые завершили первую часть чемпионата на седьмом месте. Подопечные Олега Кулешова в 22 играх набрали 21 очко, выиграли 10 раз, уступили в 11 поединках и один раз свели поединок вничью. Даже три победы в четырех последних матчах в Суперлиге не помогли волгоградской команде попасть в лидирующую шестерку коллективов, которые уже обеспечили себе место в плей-офф. Теперь у «Динамо» стоит задача занять первые две позиции в своей подгруппе для выхода в решающую стадию сражений за призовые места.Продолжать борьбу в чемпионате «Синара» будет в хорошем настроении. Напомним, в 1/4 финала Кубка России бело-голубые по сумме двух встреч прошли «Астраханочку», занявшую четвертую строчку на предварительном этапе чемпионата, выиграв дома со счетом 31:24 и уступив на выезде — 27:30. Разница мячей в пользу волгоградских гандболисток позволила им обеспечить проход в «Финал четырех» турнира, который пройдет с 6 по 7 апреля.1 февраля команда «Динамо-Синара» в полном составе почтила память защитников города-героя в преддверии 81-ой годовщины победы в Сталинградской битве. Игроки и персонал возложили цветы к памятнику Сталинградским чекистам, бойцам 10-й дивизии НКВД и милиционерам Сталинграда – защитникам города в 1942-1943 годах. Также в церемонии принял участие председатель Волгоградской областной организации Общества «Динамо» – генерал-лейтенант Александр Ларин.АГУ- «Адыиф» за 22 тура одержал всего три победы, потерпел 17 поражений и дважды сыграл вничью. Гандболистки из Майкопа заработали восемь очков и заняли десятое место на первом предварительном этапе. В нынешнем сезоне «Синара» сыграла вничью с коллективом из Адыгеи на выезде — 20:20. В ответной встрече в Волгограде хозяйки убедительно выиграли — 33:22.Спортивный обозреватель V102.RU Иван ТюгаевФото: ГК «Динамо-Синара» VK.com