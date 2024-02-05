В Волгограде электропогрузчик переехал рабочего. Винят в этом инженера





Дзержинский районный суд Волгограда готовится к рассмотрению уголовного дела по ч.1 ст.143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. По информации СУ СК России по Волгоградской области, на скамье подсудимых предстанет главный инженер предприятия, по вине которого, уверены следователи, одного из рабочих переехал электропогрузчик.

– 69-летний мужчина, являясь начальником механической службы коммерческого предприятия, обнаружил поломку одного из двигателей, о чем сообщил главному инженеру и получил от него указание о проведении ремонта двигателя на кран-балке, – говорится в материалах уголовного дела. – При этом, следуя к месту производства ремонтных работ, мужчина был сбит электропогрузчиком. В результате работник получил травмы обеих ног, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следователи СК России настаивают на том, что главный инженер не создал безопасные условия труда и передвижения работников.