Получившую шанс от волгоградского суда Ахметову оставили без ребенка

В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 1 февраля, вынесено решение по административному иску 24-летней местной жительницы Анастасии Ахметовой, на которую возбуждено уголовное дело за жестокое обращение со своей семимесячной дочерью. Блогер, душившая подушкой своего ребенка, оспаривала требование госорганов об изъятии малолетней и помещения ее в медучреждение. В процесс молодая мать-душительница так и не явилась.

В пресс-службе суда журналистам V102.RU в ответ на запрос пояснили, что суд отказал в удовлетворении исковых требований Ахметовой по отношению к отделу опеки и попечительства администрации Дзержинского района и ОП № 3 УМВД России по Волгограду.

Ранее в Волгограде душившей дочь Ахметовой дали второй шанс. Суд постановил отказать в иске прокуратуры и администрации Дзержинского района, а Ахметову предупредить о необходимости изменения своего отношения к воспитанию малолетней дочери. Контроль за исполнением родительских обязанностей со стороны Ахметовой возложен на районные органы опеки.

Примечательно, что в заседание сама Ахметова не явилась. Как пояснил ее представитель Андрей Кулешов, его доверительница окунулась в иордань на Крещение и заболела. Истязавшая свою дочь волгоградка попала в объектив фотокорреспондента ИА «Высота 102» на Ангарском пруду в Дзержинском районе.

При этом «заболевшая» для суда Ахметова отметилась в спортзале, а чуть позже в Сети появилось видео из ночного клуба, где блогер исполняла песню «Доча моя…».

К слову, Ахметова пытается «воспитывать» еще и малолетнего сына. Все заботы о мальчике, как выяснилось в судебном процессе, легли на мать и бабушку блогера. Также из письменных пояснений стало известно, что соседи слышали от Ахметовой угрозы выбросить семимесячную дочь в окно.

Пострадавший от рук матери ребенок с ноября 2023 года помещен в специализированное медучреждение. По сведениям прокурора, выступавшего в процессе, горе-мать, с 27 декабря 2023 года и вплоть до решения суда ни разу не навестила свою родную дочь.

Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин анонсировал процесс в отношении Ахметовой, которую политик назвал матерью-наркоманкой и эскортницей.

Видео с истязаниями малыша появилось в Telegram политика, где на кадрах девушка в татуировках употребляет наркотики, а после прикладывает подушку к лицу девочки и затем бьет ее. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

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