Депутаты Волгограда и Курска подписали соглашения о сотрудничестве





Волгоградская и Курская областные думы подписали соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Подписи под документами поставили сегодня, 1 февраля, председатели заксобраний Александр Блошкин и Юрий Амерев в ходе межпарламентской встречи «Волгоград-Курск», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облдумы.





Делегация Курской областной думы прибыла в город-герой Волгоград в рамках празднования 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве на Волге.





– Сталинградская Победа стала фундаментом победы в Курской битве, – отметил Александр Блошкин. – В ходе сражения на Волге Красная Армия перехватила у врага стратегическую инициативу, положив начало коренному перелому в войне. Курская битва ознаменовала собой начало уверенного наступления наших войск. Полностью повернув ход боевых действий, эти битвы вошли в историю не только как важнейшие военно-политические события Великой Отечественной войны, но и как пример мужества и стойкости Поколения Победителей, любви к своей Родине.





Соглашения о сотрудничестве станут еще одним шагом к укреплению отношений между субъектами РФ. Документ предполагает обмен опытом в законотворческой деятельности и парламентского контроля. Помимо этого, стороны планируют проводить совместные конференции, семинары и другие встречи по вопросам взаимного интереса.













– Сегодня знаковое событие для наших регионов, которые по географическим меркам далеки друг от друга, а исторически и ментально – очень близки. Символично, что Волгоградская и Курская областные думы подписывают соглашение о межпарламентском сотрудничестве в дни празднования победы в Сталинградской битве. Тогда, в 1943-м, после нее последовала победа в Курской битве и коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Так что мы с городом на Волге связаны не просто общей историей, но и этим победным духом, который позволяет нашему народу преодолеть все испытания и выйти из них еще сильнее, – высказался в свою очередь спикер Курской областной думы Юрий Амерев.





Делегация из Курской области в ходе своего визита в Волгоград планирует посетить мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где почтит память защитников Родины, а также примет участие в церемонии возложения венков и цветов к бюстам полководцев на площади возле музея-панорамы «Сталинградская битва».



