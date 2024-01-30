В Камышине похоронили погибшего на СВО Семена Шевякина

Между тем, в соцсетях знавшие Семена горожане рассказывают, что молодой человек был настоящим героем и спас немало товарищей в сражениях на СВО.
Расследования 30.01.2024 13:00
0
30.01.2024 13:00
Между тем, в соцсетях знавшие Семена горожане рассказывают, что молодой человек был настоящим героем и спас немало товарищей в сражениях на СВО.
Сегодня, 30 января, в Камышине Волгоградской области прощаются с погибшим на СВО Семеном Шевакиным. Как сообщает V102.RU, траурная церемония началась в 12-00 ч. около одного из бывших общежитий ХБК, где жил камышанин.- Семён Романович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Семёна Шевакина искренние соболезнования, - говорится в официальном телеграм-канале администрации Камышина.
Между тем, в соцсетях знавшие Семена горожане рассказывают, что молодой человек был настоящим героем и спас немало товарищей в сражениях на СВО.
Облсуд завершил процесс по делу замышлявших свержение власти экстремистов30.01.2024 16:26
Расследования 30.01.2024 16:26
Чиновники показали Андрею Бочарову, на что тратили деньги в 2023 году30.01.2024 12:09
Расследования 30.01.2024 12:09
Сотрудников порностудии в Волгограде обвиняют в съемках и трансляции видео для взрослых30.01.2024 11:47
Расследования 30.01.2024 11:47
Кошмарили два района: банду подростков осудили за серию краж и грабежей в Волгограде29.01.2024 20:24
Расследования 29.01.2024 20:24
В Волгограде виновному в смерти 17-летней студентки от медатона дали 15 лет колонии29.01.2024 15:46
Расследования 29.01.2024 15:46
В Камышине проведут антитеррористические учения29.01.2024 15:26
Расследования 29.01.2024 15:26
Начальника по АХЧ крупного предприятия в Волгограде сгубила жадность29.01.2024 14:25
Расследования 29.01.2024 14:25
В Волгоградской области пьяный сосед переломал кости 86-летнему старику29.01.2024 11:58
Расследования 29.01.2024 11:58
УФАС уличило волгоградское МУП в нарушениях при закупке песка29.01.2024 10:53
Расследования 29.01.2024 10:53
«Дело обещает быть интересным»: в Волгограде судят экс-главу департамента горхозяйства Виталия Земцова28.01.2024 12:40
Расследования 28.01.2024 12:40
СК возбудил дело после гибели в пожаре матери и дочери в Котово28.01.2024 11:04
Расследования 28.01.2024 11:04
«Матери не было дома»: стали известны подробности гибели 2-летнего ребенка под Волгоградом27.01.2024 12:02
Расследования 27.01.2024 12:02
Тело задушенного волгоградца месяц пролежало на пляже хутора Бобры26.01.2024 17:17
Расследования 26.01.2024 17:17
Волгоградская судья Юлия Юдина получила замечание после проверки ККС региона26.01.2024 13:53
Расследования 26.01.2024 13:53
Под Волгоградом внук до смерти избил бабушку из-за наследства26.01.2024 11:46
Расследования 26.01.2024 11:46