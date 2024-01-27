«Каустик» одержал третью победу в Суперлиге в 2024 году





После затяжной неудачной серии гандболисты «Каустика» продолжают радовать своих болельщиков. Сегодня, 27 января, в домашнем зале в ФОК «Молодежный» волгоградцы обыграли уфимский «Акбузат» со счетом 34:30. Это уже третья победа команды в 2024 году и во всей Суперлиге в нынешнем сезоне, которая позволила коллективу подняться с 11-го места на 9-е, сообщает V102.RU.





Заключительная десятиминутка игры прошла под полным контролем «химиков», которые хладнокровно реализовывали свои моменты, а соперники не смогли воспользоваться своими шансами приблизиться к волгоградцам Надежно действовал на последнем рубеже и еще один вратарь «Каустика» Дмитрий Черномашенцев. В итоге победу в матче со счетом 34:30 одержали волгоградские гандболисты, сумевшие перенести нужный настрой также и на сегодняшнее противостояние. Свою роль в успехе сыграли и родные трибуны, которые активно поддерживали любимую команду.

«Химики» вместе с клубом из Башкирии перед очным противостоянием имели по шесть очков и делили 10-11 место в турнирной таблице, но сегодняшние гости стояли выше за счет победы в личной встрече в первом круге — 34:28. Поэтому игра в Волгограде являлась очень важной со стратегической точки зрения в плане борьбы за выживание. Дополнительной уверенности подопечным Дмитрия Бочарникова придали успехи в предыдущих двух победных матчах — дома с омским «Скифом» и в гостях с одним из лидеров чемпионата питерским «Зенитом».«Каустик» в сегодняшнем матче открыл счет на самом старте. Отличился Вадим Ибраков с передачи Станислава Токмакова. Через пару минут забросил уже сам Токмаков с дальней дистанции. В дебюте встречи несколько раз выручил свою команду голкипер хозяев Никита Михайлов. Однако гости все равно находили возможности поражать ворота. За «Акбузат» в начале встречи по дублю оформили Ярослав Лукьянцев и Данила Князев. Последний, к слову, сделал счет равным — 4:4. В следующей атаке вратарь уфимцев Андрей Веденин отразил бросок Данилы Иванова, а затем Амаль Насибуллин и вовсе вывел «Акбузат» вперед.Хотя точное попадание Даниила Кольцова и вернуло преимущество «Каустику» в середине тайма, соперники снова захватили лидерство — 12:10. Гости могли и увеличить отрыв, но не забили два пенальти подряд. Один семиметровый отразил Михайлов. А вот Никита Ларин свои возможности с точки реализовал и снова установил равенство в матче. «Химикам» удалось провести ударную концовку первой половины, когда за полторы минуты до перерыва отметились Андрей Воробьев и Ибраков. Плюс Токмаков забросил важный мяч с дальней дистанции. По итогам первых 30 минут встречи счет был 16:15 в пользу «Каустика».В начале второго тайма команды обменивались голами. Но уже вскоре Кольцов и Токмаков увеличили преимущество хозяев до плюс четырех. Затем Ларин не переиграл голкипера «Акбузата» при исполнении пенальти, а вот Лукьянцев, получив шанс, забил два семиметровых подряд. В середине второй половины поединка Данила Иванов после розыгрыша позиционной атаки сделал счет 27:22. Но башкирские гандболисты сократили отставание до минус двух. На этом отрезке пришлось вмешиваться Дмитрию Бочарникову. Эмоциональная встряска, полученная в тайм-ауте, помогла его подопечным.В составе хозяев самыми результативными стали Вадим Ибраков и Даниил Кольцов — по шесть заброшенных мячей у обоих. Андрей Воробьев и Никита Ларин отличились по пять раз. Никита Михайлов отбил 10 бросков из 33 попыток у соперников. На счету Дмитрия Черномашенцева шесть сейвов при 11 бросках. У гостей лучшим снайпером стал Ярослав Лукьянцев. У него всего девять голов.Таким образом, «Каустик» продолжает свою победную серию в новом году и поднялся уже на чистое девятое место, заработав за 16 туров 8 очков. В следующей игре волгоградские гандболисты 1 февраля снова встретятся с «Акбузатом». На сей раз встреча будет выездной для «химиков» и в рамках 1/8 финала Кубка России.