В Волгограде в текущем году два МУПа будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Как сообщили V102.RU в городской думе, внесены изменения в прогнозный план (программу) приватизации на 2024 год, в который добавлены МУП «Центральный рынок» и МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации».

Депутаты одобрили смену организационно-правовой формы указанных муниципальных предприятий, как того требует федеральное законодательство. Так, до 1 января 2025 года большая часть ГУПов и МУПов в стране должна быть ликвидирована или реорганизована. Федеральный закон об ограничении деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий был принят в 2019 году.

- Речь идет не о продаже предприятий в частную собственность, а именно об изменении их организационно-правовой формы путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью или в акционерное общество, - пояснил председатель профильного комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Руслан Морозов.

При этом Морозов отметил, что 100% активов этих предприятий после реорганизации останется в собственности муниципалитета.