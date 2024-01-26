Приволжская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») высказала с виновника ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области около 96 тысяч рублей ущерба. Как сообщили V102.RU в ПривЖД, виновником столкновения с поездом был признан водитель, который нарушил правила дорожного движения.

ДТП произошло 8 сентября 2023 года в Иловлинском районе Волгоградской области. Тогда сообщалось, что на перегоне Колоцкий–Качалино при исправно действующей сигнализации водитель трактора с прицепом выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В ДТП никто не пострадал, однако происшествие привело к задержке пассажирского поезда №354 сообщением Пермь – Адлер.

Тогда сообщалось, что трактор заглох на путях. Чтобы убрать его останки с железнодорожных путей привлекается спецтехника.

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