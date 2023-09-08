Под Волгоградом трактор попал под поезд

Происшествия 08.09.2023 15:03
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08.09.2023 15:03
Авария на железнодорожных путях произошла в Иловлинском районе Волгоградской области, передает V102.RU. По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, водитель трактора с прицепом выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
ДТП произошло сегодня, 8 сентября, в 12:33 на железнодорожном переезде на перегоне Колоцкий–Качалино при исправно действующей сигнализации.
- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет. Ожидается задержка пассажирского поезда №354 сообщением Пермь – Адлер, - сообщили в пресс-службе железной дороги.
Видео происшествия появилось в телеграм-каналах, где сообщается, что ДТП произошло у хутора Краснодонский. По предварительной информации, трактор заглох на путях. Чтобы убрать его останки с железнодорожных путей привлекается спецтехника.
Видео: Волгоград №1 / t.me
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