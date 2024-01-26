Происшествия

В Волжском под окнами многоэтажки нашли тело пенсионерки

Происшествия 26.01.2024 10:00
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26.01.2024 10:00


В Волжском Волгоградской области накануне поздно вечером под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины, сообщает V102.RU. 

— Упала с высоты девятого этажа. Шансов выжить не было никаких. Ей было 69 лет, — рассказал собственный источник «Высоты 102». 

Известно, что инцидент произошел у десятиэтажного дома № 66 по улице Волжской Военной Флотилии в 38-м микрорайоне. На месте до поздней ночи работала следственно-оперативная группа. Не исключено, что пенсионерка могла свести счеты с жизнью.  

Скриншот: Google Maps 

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