В Волжском под окнами многоэтажки нашли тело пенсионерки

В Волжском Волгоградской области накануне поздно вечером под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины, сообщает V102.RU.

— Упала с высоты девятого этажа. Шансов выжить не было никаких. Ей было 69 лет, — рассказал собственный источник «Высоты 102».

Известно, что инцидент произошел у десятиэтажного дома № 66 по улице Волжской Военной Флотилии в 38-м микрорайоне. На месте до поздней ночи работала следственно-оперативная группа. Не исключено, что пенсионерка могла свести счеты с жизнью.

Скриншот: Google Maps

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