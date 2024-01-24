Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи проверил законность приговора Волгоградского областного суда от девятого октября 2023 года в отношении 40-летнего «положенца» Петра Ротмирова, призванного следить за «криминальным порядком» в регионе, сообщает V102.RU.

— Третий апелляционный суд общей юрисдикции разделил мнение прокуратуры о законности и справедливости приговора суда первой инстанции, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Ранее суд первой инстанции признал Ротмистрова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), п. п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору в отношении двух лиц), назначив ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Ротмиров остался недоволен приговором и подал апелляцию, просив полностью его оправдать. Свою вину во вменяемых ему преступлениях он так и не признал.

Напомним, что согласно материалам суда, в 2019 году Ротмирова, оказавшегося на свободе после отбывания наказания за совершение тяжких преступлений, представители преступного мира в Москве наделили полномочиями по контролю над деятельностью криминальных структур в Волгоградской области.

В марте 2020 года у «положенца» на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел конфликт с шестью лицами, которые находились под его влиянием. Причиной послужило разделение территорий криминального влияния. Двое участников потасовки получили тяжкие телесные повреждения. Дело в отношении шести сообщников выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», Петр Ротмиров в Ростове в свое время отбывал наказание за кражу и грабеж. Примечательно, что, по информации руководителя объединенной пресс-службе судов Волгоградской области Екатерины Вальковской, в облсуде фигурант дела открестился от участия в «воровских сходках» и не подтвердил статус «положенца».

Фото: архив ИА «Высота 102»

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