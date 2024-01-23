Расследования

В Волгоградской области обиженный на сожительницу мужчина поджег ее дом

Расследования 23.01.2024 13:22
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23.01.2024 13:22


До 5 лет лишения свободы грозит 60-летнему жителю Волгоградской области, который решил сжечь дом сожительницы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на преступление мужчина пошел в отместку на то, что она не пустила его домой.

Установлено, что он вернулся домой из гостей навеселе, что не понравилось женщине. Она сделала пьяному сожителю замечание и отказалась пускать его домой.

- Решив отомстить женщине, он взял в сарае канистру с бензином, полил им деревянное крыльцо дома и поджег его при помощи спичек. Почувствовав запах дыма, женщина выбежала из жилища, затушила огонь водой и позвонила в полицию, - рассказали в  главке.

Подозреваемый сознался в содеянном. Преступление было совершено еще 3 января в Чернышковском районе. Сейчас сообщается, что в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

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