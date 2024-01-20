Спорт

«Ротор» в Турции одержал крупную победу над клубом из Казахстана

Спорт 20.01.2024 21:30
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20.01.2024 21:30


Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 января, в первом товарищеском матче на сборах в Турции разгромил «Атырау» из Казахстана со счетом 4:1, сообщает V102.RU.
В составе сине-голубых на позиции крайнего защитника c начала встречи вышел новичок Бексултан Шамши. Место в воротах занял Никита Чагров. 28-летнему вратарю уже в стартовом отрезке пришлось неоднократно вступать  в игру после ударов футболистов «Атырау». За «Ротор» свои шансы имел Филипп Дворецков, но в створ ему с двух попыток попасть не удалось. Зато на 25-й минуте волгоградцы идеально воспользовались ошибкой соперников при вводе мяча из аута. Даниил Арсентьев грамотно сыграл на перехвате и вырезал передачу в центр на Илью Сафронова, а полузащитник мастерски уложил мяч в угол и открыл счет.
Второй гол не заставил себя долго ждать. Уже через четыре минуты Дворецков в центре поля техничным приемом отдал пас на Сафронова, совершившего рывок и прострелившего дальше на Дмитрия Лаврищева. Нападающий, в свою очередь, скинул игровой снаряд на подоспевшего Дворецкова. Тот нанес хлесткий удар, оказавшийся голевым. А буквально перед самым перерывом Арсентьев с левого фланга сделал пас на Юрия Завезена, находившегося в нужный момент в штрафной. Полузащитник перевел мяч на другой фланг, откуда Сафронов выполнил результативную передачу на набегавшего Дворецкого. Филиппу снова удалось отличиться и счет по итогам первого тайма оказался крупным — 3:0.
Перед началом второго тайма в «Роторе» произошло несколько замен. В том числе, Вадим Аверкиев вышел вместо Никиты Чагрова. И почти сразу вратарь сине-голубых ошибся на выходе при подаче с фланга. Защитники Глеб Шильников и Кирилл Донцов, также появившиеся в перерыве, проиграли борьбу и Виктор Живажинович, оставшись без сопротивления, поразил пустые ворота.
Однако уйти от разгромного поражения казахам все же не удалось. На 71-й минуте  волгоградцы разыграли быструю атаку. Шильников ассистировал в штрафную на Михаила Агеева. На нападающем, завладевшим мячом, нарушил правила защитник «Атырау» и был назначен пенальти. К точке подошел Ризван Ахмедханов. Полузащитник воспользовался такой прекрасной возможностью увеличить преимущество и установил окончательный результат матча — 4:1 в пользу «Ротора».
На 28 января у сине-голубых запланирована еще одна контрольная встреча с клубом Первой российской лиги «Ленинградцем».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

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