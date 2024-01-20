Происшествия

«Пожара не было»: на Ангарском в Волгограде устраняют аварию на трансформаторе

Происшествия 20.01.2024 17:56
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20.01.2024 17:56


В поселке Ангарский в Дзержинском районе Волгограда сегодня произошло аварийное отключение света. Как рассказали V102.RU испуганные горожане, перед этим был слышен хлопок в здании подстанции, расположенной на улице Лермонтова. При этом электричество  в некоторых многоквартирных домах  не пропадало, жители зафиксировали лишь перепад напряжения.
В ПАО «ВМЭС» корреспонденту V102.RU пояснили, что на месте работают аварийные бригады и в ближайшее время электричество в обесточенные дома волгоградцев вернется. При этом здесь отметили, что никакого пожара в здании подстанции не было.



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