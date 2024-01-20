В Камышине супружеская пара провалилась в полынью





О происшествии сообщили в администрации городского округа Волгоградской области, передает V102.RU. Супруги направлялись из Камышина в Николаевск по замерзшей реке и попали в полынью. К счастью, их удалось спасти. О происшествии сообщили в администрации городского округа Волгоградской области, передает V102.RU. Супруги направлялись из Камышина в Николаевск по замерзшей реке и попали в полынью. К счастью, их удалось спасти.

Спасатели предупреждают, что из-за перепадов температуры на водоемах Волгоградской области не сформировался надежный лед. Хотя на стоячих водоемах возле берегов толщина льда достигает более 10 см, на реках с течением ледовый покров может быть гораздо тоньше.В настоящее время в Камышине лёд хоть и толстый, но уже не крепкий. Из-за погоды покров реки пошёл так называемыми «иглами». Образовались и майны с водой. Но потом они промёрзли, а сверху их припорошило снегом. В такие ловушки и могут угодить люди.Напомним, за последние дни в Камышине провалились под лед четыре рыбака. Их удалось вытащить.