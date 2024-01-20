Происшествия

Под Волгоградом покалечилась водитель попавшего в яму автомобиля

Происшествия 20.01.2024 10:23
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20.01.2024 10:23


24-летняя девушка получила травмы после того, как автомобиль, которым она управляла, попал в дорожную яму. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 19 января в 20-00 ч. на 62 км. автодороги «Волгоград-К. Шахтинский».
Девушка двигалась по федеральной трассе на автомобиле Hyundai, когда колесо иномарки попало в яму. Водителя пришлось госпитализировать.


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