«Динамо-Синара» 20 января примет в Волгограде «Ставрополье»





«Динамо-Синара» сегодня, 20 января, в 14-00 ч. в ФОК имени Левона Акопяна в Дзержинском районе проведет заключительный матч в первой части предварительного этапа Суперлиги против «Ставрополья». Билеты на игру на Семи ветрах стоят по 100 рублей. Прямая трансляция традиционно будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

Динамовская команда уже не сдвинется с седьмого места по итогам данной части чемпионата. Это стало известно после того, как подопечные Олега Кулешова 16 января на выезде обыграли московский «Луч» — 29:24. «Синара» набрала 19 очков за 21 игру. Ставропольский коллектив, проигравший дома в прошлом туре краснодарской «Кубани» со счетом 18:32, заработал 10 баллов за аналогичное количество встреч. В первом круге подопечные Олега Кулешова на выезде обыграли своих сегодняшних соперниц — 27:22. Но куда более драматичным получилось кубковое противостояние, которое состоялось 25 декабря в Ставрополе в рамках 1/8 финала соревнований.Тогда, напомним, бело-голубые проигрывали с разницей минус семь в середине второго тайма. Однако волгоградским гандболисткам удалось совершить практически невозможное и до финальной сирены тогдашние гостьи, проявив характер и огромную волю к победе, сначала ушли от поражения в основное время, а затем и выиграли в серии пенальти.Сегодняшнюю игру со «Ставропольем» бело-голубые, оставшиеся без турнирной мотивации в чемпионате, могут рассматривать как один из этапов подготовки к двухматчевой битве 25 и 30 января в 1/4 Кубка страны с «Астраханочкой». У динамовок есть хорошая возможность выйти в «Финал четырех» турнира, намеченный на начало апреля, хоть и легко, конечно же, не будет. Астраханский клуб уже дважды обыгрывал «Синару» в этом сезоне.Бело-голубым перед родными трибунами желательно на победной ноте завершить первую часть предварительного этапа Суперлиги для дополнительных положительных эмоций для себя и своих болельщиков.