«Динамо-Синара» 20 января примет в Волгограде «Ставрополье»

Динамовская команда уже не сдвинется с седьмого места по итогам данной части чемпионата. Это стало известно после того, как подопечные Олега Кулешова 16 января на выезде обыграли московский «Луч» — 29:24. «Синара» набрала 19 очков за 21 игру. Ставропольский коллектив, проигравший дома в прошлом туре краснодарской «Кубани» со счетом 18:32, заработал 10 баллов за аналогичное количество встреч. В первом круге подопечные Олега Кулешова на выезде обыграли своих сегодняшних соперниц — 27:22. Но куда более драматичным получилось кубковое противостояние, которое состоялось 25 декабря в Ставрополе в рамках 1/8 финала соревнований.
Тогда, напомним, бело-голубые проигрывали с разницей минус семь в середине второго тайма. Однако волгоградским гандболисткам удалось совершить практически невозможное и до финальной сирены тогдашние гостьи, проявив характер и огромную волю к победе, сначала ушли от поражения в основное время, а затем и выиграли в серии пенальти.
Сегодняшнюю игру со «Ставропольем» бело-голубые, оставшиеся без турнирной мотивации в чемпионате, могут рассматривать как один из этапов подготовки к двухматчевой битве 25 и 30 января в 1/4 Кубка страны с «Астраханочкой». У динамовок есть хорошая возможность выйти в «Финал четырех» турнира, намеченный на начало апреля, хоть и легко, конечно же, не будет. Астраханский клуб уже дважды обыгрывал «Синару» в этом сезоне.
Бело-голубым перед родными трибунами желательно на победной ноте завершить первую часть предварительного этапа Суперлиги для дополнительных положительных эмоций для себя и своих болельщиков.
Фото ГК «Ставрополье» VK.com