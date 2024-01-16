Происшествия

Под Волгоградом мечтающий разбогатеть машинист бульдозера потерял 3,5 миллиона

Происшествия 16.01.2024 11:37
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16.01.2024 11:37


Машинист бульдозера в Волгоградской области перевел мошенникам 3,5 миллиона рублей с целью инвестирования, но потерял все, передает V102.RU.

- Взяв крупный кредит, а также вложив свои сбережения, потерпевший перечислил деньги на несколько счетов. Спустя три недели аферисты перестали выходить на связь, - рассказали в ГУ МВД России по региону.

На такую авантюру машинист из Среднеахтубинского района решился после разговора с неизвестным мужчиной, который позвонил ему по телефону и рассказал о быстром и гарантированном заработке. 

Аналогичным образом лишился 500 тысяч рублей и 62-летний житель Фроловского района. Он в течение месяца «инвестировал» денежные средства, которые взял в кредит. Деньги он переводил на счета лжеброкера, а в полицию обратился, когда не получил обещанный доход.

По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут.

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