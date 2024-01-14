В Волгограде потушили пожар в ТРК «Семь звезд»

Пожарные расчеты сегодня, 14 января, тушили возгорание в торгово-развлекательном комплексе «Семь звезд» в Тракторозаводском районе Волгограда, передает V102.RU.

Очевидцы сообщают, что пожар произошел в помещении фастфуда «Шашлычная №1». По их сведениям, посетителей эвакуировали, хотя в региональном МЧС об этом не сообщают.

- Вызов поступил в 13:17. Произошло оплавление пластиковой обшивки внутри помещения на площади 1 кв. м., и в металлической коробе вентиляции жировые отложения на площади 4 погонных метров, - так прокомментировали пожар в ГУ МЧС России по Волгоградской области спустя три часа после случившегося.

Возгорание было ликвидировано в 13:34. Погибших и пострадавших нет.

Фото из архива ИА «Высота 102»