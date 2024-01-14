На трассе под Волгоградом неуступчивый водитель покалечил себя и троих пассажиров

Крупная авария с 4 пострадавшими произошла на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло ночью в 00:10 на 506 км федеральной автодороги на нерегулируемом перекрестке.

По предварительным данным, 37-летний водитель Chevrolet Aveo при выезде на перекресток не уступил дорогу автомобилю FAW с полуприцепом, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и трое его пассажиров – 39-летний мужчина и две 33-летние женщины.

Всех пострадавших доставили в больницу.

В облздраве уточнили, что состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Один пациент госпитализирован в хирургическое отделение, трое находятся в травматологии.