Происшествия

В Волжском 10 расчетов тушили мебельную фабрику

Происшествия 13.01.2024 08:16
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13.01.2024 08:16


В Волжском Волгоградской области накануне вечером по улице Логинова заметили 10 пожарных расчетов. Как сообщили V102.RU очевидцы, как и в прошлом году снова вспыхнуло здание мебельной фабрики. 

— В 21.15 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании. На втором этаже происходило горение старых вещей и мусора. На месте работали пожарно-спасательные подразделения 5-го и 1-го ПСО, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В 22.42 горение было локализовано на площади 100 квадратных метров. В 23.18  возгорание ликвидировано.  

В спасательном ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза. 

Скриншот: видео «Волгоград» / t.me 

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