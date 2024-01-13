В Волжском 10 расчетов тушили мебельную фабрику

В Волжском Волгоградской области накануне вечером по улице Логинова заметили 10 пожарных расчетов. Как сообщили V102.RU очевидцы, как и в прошлом году снова вспыхнуло здание мебельной фабрики.

— В 21.15 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании. На втором этаже происходило горение старых вещей и мусора. На месте работали пожарно-спасательные подразделения 5-го и 1-го ПСО, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В 22.42 горение было локализовано на площади 100 квадратных метров. В 23.18 возгорание ликвидировано.

В спасательном ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

Скриншот: видео «Волгоград» / t.me