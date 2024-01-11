Общество

Губернатор Бочаров отмерил срок руководству Волгограда

Общество 11.01.2024 15:20
0
11.01.2024 15:20


Сегодня, 11 января, губернатор Волгоградской области  провел оперативное совещание с участием главы Волгограда. Темой встречи стал ход устранения технологических нарушений на объектах сетевого хозяйства города.

По словам Владимира Марченко порывы на теплосетях устраняются в нормативные сроки. Так, за последние сутки специалистами предприняты все необходимые меры по устранению двух аварий в Тракторозаводском районе. В настоящее время, на севере Волгограда, доложил Марченко, все дома подключены к источнику теплоснабжения, завершается заполнение внутридомовых систем отопления и восстановление теплового режима.

Однако, признал глава Волгограда, в ряде дом  вскрылись проблемы – из-за особенностей конструкции внутридомовых систем отопления затруднена циркуляция теплоносителя, что потребует дополнительного времени для перезапуска системы отопления в домах.  

Выслушав доклад  главы Волгограда, Андрей Бочаров поручил:

  • принять все необходимые меры по восстановлению теплового режима;
  • направить дополнительные силы на усиление работающих аварийных бригад;
  • уделить приоритетное внимание жителям старшего возраста, инвалидам, семьям с детьми;
  • принять все необходимые меры для решения поставленных задач и к 18.00 текущего дня доложить о ходе работ по восстановлению теплового режима в МКД.

Добавим, что на совещании также присутствовали заместители Андрея Бочарова, руководители региональных органов исполнительной власти.  Им губернатор поручил оказать Волгограду всемерную поддержку и усилить контроль за деятельностью управляющих компаний. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.01.2024 17:26
Общество 11.01.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 17:22
Общество 11.01.2024 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.01.2024 17:20
Общество 11.01.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 15:31
Общество 11.01.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 14:01
Общество 11.01.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 13:37
Общество 11.01.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 11:11
Общество 11.01.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 10:25
Общество 11.01.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 10:00
Общество 11.01.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 09:34
Общество 11.01.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 08:31
Общество 11.01.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 08:06
Общество 11.01.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 06:35
Общество 11.01.2024 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 22:00
Общество 10.01.2024 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 18:50
Общество 10.01.2024 18:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
Пассажиру поезда грозит 5 лет колонии за угрозы с ножом полицейскому в Петров ВалеСмотреть фотографии
17:26
«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +12Смотреть фотографии
17:22
Сотрудник ВТЗ награжден региональным знаком отличия за наставничествоСмотреть фотографии
17:20
В квартиры замерзающих волгоградцев отправили «тимуровцев»Смотреть фотографии
15:31
Слесарей со всех районов направили в замерзающие дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Губернатор Бочаров отмерил срок руководству ВолгоградаСмотреть фотографии
14:01
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона «сиреневых» яицСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области нашли обломки сбитого киевского БПЛАСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом горе-косметолог сделала пациентку слепой на один глаз уколом красотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Масочный режим возвращается в ВолгоградСмотреть фотографии
12:25
На Горе Восточной в Урюпинске за 4 часа ликвидировали аварию на водоводеСмотреть фотографии
11:11
МЧС: экстремальные морозы придут в Волгоградскую область 13 январяСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец в попытке согреться в объятиях путаны потерял полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:52
На «Красном Октябре» обновляются мощности по обработке металлопрокатаСмотреть фотографии
10:25
«Давление в норме»: в Волгограде тепло вернулось ко всем домам в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
10:15
В Котово 11 января отключили воду из-за аварии на Филинском водоводеСмотреть фотографии
10:06
Три человека пострадали в аварии с опорой ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:00
Рожавшую в пути волгоградку инспекторы ДПС спасли вопреки снегу и гололедуСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:31
«Это как американские горки»: волгоградцев ожидают гигантские колебания температурыСмотреть фотографии
08:06
Учеников холодных школ Тракторозаводского района перевели на дистантСмотреть фотографии
06:35
Мэрия Волгограда: отопление начало поступать в первые дома ТЗРСмотреть фотографии
22:00
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине военнымСмотреть фотографии
21:14
Ехали в Ростов. Под Волгоградом в КАМАЗ впечаталась легковушкаСмотреть фотографии
19:53
В Волгоградской области под лед провалились два рыбакаСмотреть фотографии
19:19
Сбившего школьника на «Ниве» Виноградова приговорили к голодной свободеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
На трассе Волгоград — Астрахань иномарка вылетела на «встречку», есть пострадавшиеСмотреть фотографии
18:50
Жителям Волжского, Волгограда и области заглянут в карманыСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде меняют поврежденную часть теплосети на ОполченскойСмотреть фотографии
17:30
«Ротор» подписал контракт с нападающим Евгением МухинымСмотреть фотографии
 