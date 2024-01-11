Губернатор Бочаров отмерил срок руководству Волгограда





Сегодня, 11 января, губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание с участием главы Волгограда. Темой встречи стал ход устранения технологических нарушений на объектах сетевого хозяйства города.

По словам Владимира Марченко порывы на теплосетях устраняются в нормативные сроки. Так, за последние сутки специалистами предприняты все необходимые меры по устранению двух аварий в Тракторозаводском районе. В настоящее время, на севере Волгограда, доложил Марченко, все дома подключены к источнику теплоснабжения, завершается заполнение внутридомовых систем отопления и восстановление теплового режима.

Однако, признал глава Волгограда, в ряде дом вскрылись проблемы – из-за особенностей конструкции внутридомовых систем отопления затруднена циркуляция теплоносителя, что потребует дополнительного времени для перезапуска системы отопления в домах.

Выслушав доклад главы Волгограда, Андрей Бочаров поручил:

принять все необходимые меры по восстановлению теплового режима;

направить дополнительные силы на усиление работающих аварийных бригад;

уделить приоритетное внимание жителям старшего возраста, инвалидам, семьям с детьми;

принять все необходимые меры для решения поставленных задач и к 18.00 текущего дня доложить о ходе работ по восстановлению теплового режима в МКД.

Добавим, что на совещании также присутствовали заместители Андрея Бочарова, руководители региональных органов исполнительной власти. Им губернатор поручил оказать Волгограду всемерную поддержку и усилить контроль за деятельностью управляющих компаний.