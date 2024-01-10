«Ротор» подписал контракт с нападающим Евгением Мухиным

Нападающий курского «Авангарда» Евгений Мухин сегодня, 10 января, перешел в «Ротор», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. 20-летний футболист заключил контракт с сине-голубыми сроком на полтора года. Спортсмен взял себе 78-й номер.



Мухин является воспитанником московского «Динамо», за молодежный состав которого сыграл 21 игру и забил два мяча. Также в биографии игрока, который может действовать на позиции атакующего полузащитника, есть выступления за «Калугу». В сезоне 22-23 в 11 встречах семь раз поражал ворота соперников в составе московского «Строгино». В нынешнем чемпионате Евгений провел 18 встреч за курский «Авангард и отличился семь раз и сделал один голевой пас в группе «Серебро» Второй лиги.

Мухин стал третьим новичком «Ротора» в зимнее межсезонье после вратаря Никиты Чагрова и форварда Дмитрия Лаврищева. Последний, к слову, успел уже отметиться забитыми голами в товарищеском поединке на сборах в Крымске с «ГНС-Спартак» из Краснодарского края, который завершился с разгромным счетом 14:0 в пользу команды Сергея Попкова. 12 января волгоградцы проведут очередную контрольную встречу против «Висты».

Фото: СК «Ротор» / VK.com