Под Волгоградом селянин спалил машину юного соседа

Полиция задержала в Камышинском районе Волгоградской области 55-летнего подозреваемого в пожоге автомобиля.

Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, сгоревший «ВАЗ-2106», который был припаркован возле дома, обнаружил 21-летний житель села Нижняя Добринка. Молодой человек обратился с заявлением в полицию по факту уничтожения его имущества.

Было установлено, что «шестерку» подожгли умышленно. Машина полностью сгорела. Сотрудники уголовного розыска установили, что это совершил 55-летний односельчанин. Мотивы его поступка выясняются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области