Под Волгоградом водителя накажут за «покатушки» девушек на капоте

Полицейские в Волгоградской области составили административные протоколы в отношении водителя «ВАЗ-2107» за перевозку людей на капоте, передает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, нарушение было выявлено в ходе мониторинга интернета, где была размещена видеозапись «покатушек». На записи видно, как группа девушек в меховых шапках и вязанных платках в компании мужчины с магнитофоном передвигаются на капоте «семерки».

Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение машины и личность ее водителя. Им оказалась 34-летняя жительница станицы Преображенская Киквидзернского района. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.

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