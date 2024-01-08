Происшествия

В Волгограде загорелся расселенный аварийный дом

Происшествия 08.01.2024 21:49
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08.01.2024 21:49


В Волгограде потушили пожар, вспыхнувший сегодня, 8 января, в расселенном доме на улице 4-й участок Краснооктябрьского района. Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 20-28 ч.
- Горела обрешетка кровли на площади 30 кв.м. в неэксплуатируемом здании, - пояснили в ведомстве. – Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 21-03 ч.
Причина происшествия устанавливается.


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