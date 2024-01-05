Волгоградка прикурила сигарету и чуть не сгорела

В Волгограде оказывают помощь 45-летней женщине, которая решила прикурить сигарету от газовой плиты и загорелась. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, в результате от горящей конфорки у волгоградки вспыхнули волосы.

Происшествие случилось в одной из квартир 4-этажки в Кировском районе Волгограда, где пострадавшая отдыхала в веселой компании. Во время застолья ей захотелось закурить, в результате ей на помощь пришли гости.

- Женщину доставили в больницу с термическими ожогами головы, лица, плеч и спины, - рассказал собеседник агентства.