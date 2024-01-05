На юге Волгограда водитель пошел на обгон и собрал у ресторана массовое ДТП

Четыре иномарки столкнулись в Красноармейском районе Волгограда, в результате один человек пострадал. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне напротив дома №10 по улице Хабаровская, где находится ресторан с парковкой.

По предварительным данным, 50-летний водитель Kia Soul при совершении обгона столкнулся с автомобилем Citroën Berlingo.

- В результате столкновения автомашины совершили съезд на обочину и столкнулись с припаркованными автомашинами Hyundai Accent и Renault Logan, - рассказали в главке.

В ДТП пострадал водитель Kia Soul. С места происшествия его доставили в больницу с различными травмами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области