Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на трассе Р-22 в Волгоградской области

Происшествия 04.01.2024 21:29
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04.01.2024 21:29


Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в Михайловском районе Волгоградской области на участке трассы Р-22 4 января. В результате происшествия, сообщает ИА «Высота 102», обошлось без жертв. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель Lada Granta применил торможением перед местом ДТП, случившегося на том же участке автодороги. Водитель ехавшего следом автомобиля Chevrolet  не справился с управлением и допустил столкновение с отечественной легковушкой. После этого в Chevrolet врезалась Kia, а затем по очереди друг с другом столкнулись Mazda и Volkswagen.

Помощь врачей потребовалась, по информации полицейских, водителю последней иномарки – 31-летний мужчина доставлен в больницу №25 Волгограда. Остальные водители и пассажиры были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались.   

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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