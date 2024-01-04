Происшествия

Названа причина экстренной посадки в Волгограде рейса Москва – Махачкала

Происшествия 04.01.2024 13:19
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04.01.2024 13:19


Телеграм-канал Aviaincident 4 января озвучил причину экстренной посадки в аэропорту Волгограда рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Махачкалу накануне. 

Так, в частности, сообщается, что 3 января в 11.07по московскому времени, находясь в 125 километрах от Пензы, экипаж воздушного судна объявил сигнал срочности из-за падения давления в пассажирской кабине. 

В 11.10 давление в кабине нормализовалось, однако было принято решение следовать в Волгоград, – сообщают авторы телеграм-канала. – По прибытии в Волгоград экипаж доложил, что аварийные службы не требуются. 

Уточняется, что на борту самолета в момент посадки находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Опасных грузов на борту не было, имелся груз 200. 

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