



Телеграм-канал Aviaincident 4 января озвучил причину экстренной посадки в аэропорту Волгограда рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Махачкалу накануне.

Так, в частности, сообщается, что 3 января в 11.07по московскому времени, находясь в 125 километрах от Пензы, экипаж воздушного судна объявил сигнал срочности из-за падения давления в пассажирской кабине.

– В 11.10 давление в кабине нормализовалось, однако было принято решение следовать в Волгоград, – сообщают авторы телеграм-канала. – По прибытии в Волгоград экипаж доложил, что аварийные службы не требуются.

Уточняется, что на борту самолета в момент посадки находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Опасных грузов на борту не было, имелся груз 200.